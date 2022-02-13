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    «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Хетафе»

    «Атлетико» — «Хетафе»: счет матча 4:3, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    В составе победителей дубль на счету Анхеля Корреа, еще один мяч забил Матеус. Автором победного гола на 89-й минуте стал Марио Эрмосо.

    Стоит отметить, что на 9-й минуте нападающий «матрасников» Луис Суарес не смог реализовать 11-метровый удар.

    Мадридцы доигрывали встречу вдесятером: на 58-й минуте красную карточку заработал защитник Фелипе.

    У «Хетафе» дублем с пенальти отметился Энес Унал, еще один гол забил Борха Майораль.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Хетафе 4:3
    Голы: 1:0 Анхель Корреа (20'), 2:0 Матеус Кунья (27'), 2:1 Борха Майораль (30'), 2:2 Энес Унал (пенальти) (37'), 2:3 Энес Унал (пенальти) (42'), 3:3 Анхель Корреа (45 + 4'), 4:3 Марио Эрмосо (89') Атлетико: Ян Облак, Маркос Льоренте, Стефан Савич, Фелипе, Рейнилду, Анхель Корреа (Шиме Врсалько, 75'), Коке, Жоффрей Кондогбиа (Родриго Де Пауль, 74'), Тома Лемар (Эктор Эррера, 90'), Луис Суарес (Марио Эрмосо, 60'), Матеус Кунья (Жоау Фелиш, 74') Хетафе: Энес Унал (Окай Йокушлу, 55'), Борха Майораль, Якуб Янкто (Хонатан Кристиан Сильва, 81'), Неманья Максимович, Мауро Арамбарри, Оскар Родригес (Гонсало Вильяр, 81'), Дамиан Суарес, Jorge Cuenca, Стефан Митрович (Хайме Мата, 76'), Даконам Ортега Дьене, Давид Сория Предупреждения: Стефан Савич (3'), Бенжамен Леком (13'), Даконам Ортега Дьене (15'), Неманья Максимович (21'), Мауро Арамбарри (22'), Коке (45 + 1'), Луис Суарес (45 + 2') Удаление: Фелипе (58')

    «Атлетико» с 39 очками после 23 матчей поднялся на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, обойдя «Барселону» (38), у которой сыграно 22 игры. «Хетафе» (25) идет на 15-й строчке.

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