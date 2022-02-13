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    Аталанта — Ювентус. Смотреть онлайн в прямом эфире

    13.02.2022 в 22:45 начнется матч в Серии А Аталанта — Ювентус

    Футбол Серия A Аталанта Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Аталанта и Ювентус начнут матч в 22:45 в Серии А, 13.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Ювентус» — «Аталанта» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Аталанта»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Ювентус.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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