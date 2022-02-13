начнут матч в 22:45 в Серии А, 13.02.2022.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Аталанта» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Аталанта»).

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