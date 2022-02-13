Юри Алберто Фото: globallookpress.com
«Я смотрел матч со "Спартаком", который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.
Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте "Зенита", и ответ меня поразил. Основной противник "Интернасьонала" — "Гремио", у которого синие цвета. А у "Интера" — красно-белые!
Я думал, что так не бывает, но действительно — теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых.
Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой», — сказал Алберто «Спорт-Экспрессу».