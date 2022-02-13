Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал, что уже знает, что «Спартак» является принципиальным соперником команды из Санкт-Петербурга.

«Я смотрел матч со "Спартаком", который закончился со счетом 7:1. Знаю, что именно он самый принципиальный соперник.

Когда мы общались с Клаудиньо, я спросил о главном оппоненте "Зенита", и ответ меня поразил. Основной противник "Интернасьонала" — "Гремио", у которого синие цвета. А у "Интера" — красно-белые!

Я думал, что так не бывает, но действительно — теперь мне надо будет защищать синие цвета и играть против красно-белых.

Всю красную одежду оставлю в Бразилии, а синюю возьму с собой», — сказал Алберто «Спорт-Экспрессу».