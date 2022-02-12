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    Портсмут — Донкастер Роверс. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.02.2022 в 18:00 начнется матч в Первой Лиге Англии Портсмут — Донкастер Роверс

    Футбол Футбол Англии
    Портсмут и Донкастер Роверс начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 12.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Донкастер Роверс» — «Портсмут» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Донкастер Роверс»).

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