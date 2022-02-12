«Наполи» — «Милан»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью с миланским— 1:1.

Уже на 7-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Осимхен упал в штрафной «Интера» не без помощи Шкриньяра.

Инсинье с 11-метровой отметки мощно пробил в левый от себя угол ворот. Ханданович угадал направление, но до мяча в прыжке не дотянулся.

На 47-й минуте Лаутаро с правого фланга выполнил подачу в штрафную «Наполи», у Джеко удар головой не получился, но отскок ушёл в ноги Эдину, после чего удалось пробить под перекладину.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Интер 1:1 Голы: 1:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (7'), 1:1 Эдин Джеко (47') Наполи: Давид Оспина, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Калиду Кулибали, Мариу Руй, Фабиан (Андре Франк Замбо Ангисса, 74'), Станислав Лоботка, Маттео Политано (Элиф Элмас, 26'), Пётр Зелиньски (Жуан Жесус, 84'), Лоренцо Инсинье (Адам Уна, 84'), Виктор Осимхен (Дрис Мертенс, 84') Интер: Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 83'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 84'), Марсело Брозович, Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Danilo D'Ambrosio, 90'), Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Лоренцо Инсинье (37'), Марсело Брозович (60')

«Нераздурри» остались на первом месте в таблице с 54-ю очками, следом за ними располагается «Наполи», который имеет на одно очко меньше (53).

Календарь и таблица Серии А

Следующий матч «Наполи» проведет 17 февраля в 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» на выезде, а «Интер» примет «Ливерпуль» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов днем раньше.