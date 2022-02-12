В 19:00 12.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лилль» — «Монпелье» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монпелье» — «Лилль». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лилль»).

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