Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 15:50
    • Норвежец Мариус Линдвик выиграл золото ОИ в прыжках на лыжах с трамплина, Садреев — 16-й
  • 11:24
    • Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете
  • 10:29
    • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
  • 16:15
    • Диана Дэвис и Глеб Смолкин захватили лидерство после проката ритм-танца на Олимпиаде-2022
  • 16:02
    • Российским лыжницам вручили золотые медали Олимпийских игр в Пекине
    Все новости спорта

    Директор «Барселоны»: Если не выйдем в ЛЧ с таким составом, это станет катастрофой

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона
    Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о приобретениях каталонского клуба.

    Матеу Алемани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеу Алемани

    «Хави очень хорошо чувствует себя на посту тренера. Мы довольны его работой. Любой трансфер зависит от его мнения. Хави сыграл ключевую роль в зимних трансферах. Не думаю, что с таким составом команда не попадёт в Лигу чемпионов на следующий год. В противном случае это было бы катастрофой», — приводит слова Алемани Mundo Deportivo.

    «Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (53). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».

    В следующем туре Примеры «Барселона» сыграет с «Эспаньолом». Встреча состоится завтра, 13 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры