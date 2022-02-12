В 15:30 12.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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