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    Гвардиола считает, что «Ливерпуль» все еще в гонке за титул

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не прав касательно гонки за титул. Ранее немец заявил, что его команда не участвует в борьбе за чемпионство.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я ему не верю! Все возможно, и Клопп тоже так думает. В противном случае он не был бы таким грозным соперником.

    Конечно, он верит. В футболе всякое может случиться. Он знает, что должен выиграть много матчей, как и мы, чтобы снова побороться за чемпионство.

    За последние годы обе команды показали, что способны на невероятную серию побед. Если команда способна на это, то может это сделать. У обеих команд похожие тренеры, более или менее одинаковые составы и идеи.

    Обе команды могут одержать 16-17 побед подряд. Они могут сделать тоже. Мы — тоже», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

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