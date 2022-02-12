Гвардиола считает, что «Ливерпуль» все еще в гонке за титул

Главный тренер «Манчестер Сити»считает, что наставник «Ливерпуля»не прав касательно гонки за титул. Ранее немец заявил, что его команда не участвует в борьбе за чемпионство.

«Я ему не верю! Все возможно, и Клопп тоже так думает. В противном случае он не был бы таким грозным соперником.

Конечно, он верит. В футболе всякое может случиться. Он знает, что должен выиграть много матчей, как и мы, чтобы снова побороться за чемпионство.

За последние годы обе команды показали, что способны на невероятную серию побед. Если команда способна на это, то может это сделать. У обеих команд похожие тренеры, более или менее одинаковые составы и идеи.

Обе команды могут одержать 16-17 побед подряд. Они могут сделать тоже. Мы — тоже», — цитирует Гвардиолу Goal.com.