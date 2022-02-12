начнут матч в 17:30 в футбольной Бундеслиге, 12.02.2022.

Последний матч между собой: «Аугсбург» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Боруссия М»).

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