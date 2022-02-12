В 20:30 12.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Байер» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Штутгарт». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Байер»).

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