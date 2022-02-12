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    Атлетико — Хетафе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.02.2022 в 23:00 начнется матч в испанской Примере Атлетико — Хетафе

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетико Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Атлетико и Хетафе начнут матч в 23:00 в испанской Примере, 12.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетико» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Атлетико»).

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