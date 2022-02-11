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    Почеттино: Надеюсь, Мбаппе проведет всю свою карьеру в ПСЖ

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о форварде Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мбаппе — парень с невероятной эмпатией и харизмой. Язык очень помог, ведь он идеально говорит по-английски и по-испански. Это помогает нам быть ближе. Сначала мне было тяжело справиться с французским, и это подарило нам особую близость.

    У Килиана выдающаяся харизма. Он излучает невероятную энергию. Мне повезло работать с ним и другими отличными игроками. Я узнал Мбаппе в зоне, где он снимает костюм супергероя, и обнаружил взрослого и харизматичного парня. Кроме того, несмотря на молодость, он руководствуется особыми ценностями в повседневной жизни.

    Надеюсь, он проведет всю карьеру в ПСЖ. Это стало бы очень хорошим знаком для нас и для клуба. По моему мнению, Мбаппе входит в пятерку лучших игроков мира. Без сомнений», — цитирует Почеттино Cadena Ser.

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