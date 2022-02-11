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    Фарке высказался о лимите на легионеров в РПЛ

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    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке признался, что не видит ничего плохого в лимите на легионеров в чемпионате России.

    Даниэль Фарке
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    Даниэль Фарке

    «Я не тот, кто решает вопросы о регламенте проведения турнира. У меня был подобный опыт в Чемпионшипе — там необходимо включать в заявку определенное количество доморощенных игроков. Это правило помогает сборной Англии получать больше футболистов, и это работает.

    Правда, из-за этого иногда этих молодых игроков перехваливают, и их зарплаты повышаются, ведь они часто попадают в состав. Но порой это происходит лишь потому, что у них есть британский паспорт. Я пока подожду с оценкой лимита в России, мне нужно поработать при этом правиле.

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    • Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы», — приводит слова Фарке «Спорт-Экспресс».

    «Краснодар» занимает пятое место в таблице РПЛ после 18-ти туров.

    Напомним, Фарке возглавил «Краснодар» во время зимней паузы в чемпионате России.

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