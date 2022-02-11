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    Алтай Измир — Ризеспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    11.02.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Алтай Измир — Ризеспор

    Футбол
    Алтай Измир и Ризеспор начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 11.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ризеспор» — «Алтай Измир» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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