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    Виллаш-Боаш: Благодаря Семаку «Зенит» обрел стабильность

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    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что продолжает следить за выступлениями питерской команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Конечно, слежу, ведь у меня эмоциональная связь с "Зенитом". Это особенный клуб для меня. Иногда только после ухода по-настоящему начинаешь ценить какие-то моменты.

    У меня прекрасные воспоминания о "Зените", особенно о фанатах, игроках и клубном руководстве.

    Думаю, после Мирчи Луческу и Роберто Манчини клуб обрел стабильность. Семак организовал команду и стал давать ей те результаты, которых не хватало при Манчини и Луческу. При нем появились победы, а еще важнее, что и он сохранил эту высокую планку.

    У Семака есть понимание и мотивация для того, чтобы приводить команду к лучшим результатам. В этом сезоне будет сложно выиграть — "Динамо" борется с "Зенитом". Но я надеюсь, что через пару лет Семак принесет "Зениту" вторую звезду на герб», — приводит слова португальца «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров, опережая «Динамо» на два очка.

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