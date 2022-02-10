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    Шварц прокомментировал поражение «Динамо» в матче с тбилисским «Динамо»

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с тбилисским «Динамо».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Для нас это был хороший тест. Мы очень хорошо отбирали мячи и действовали в прессинге. У нас не слишком хорошо получалось создавать голевые моменты. Нам следовало создавать больше опасности у чужих ворот и лучше действовать в завершающей стадии атак. Очень важно, что мы смогли задействовать всех футболистов и предоставить им время себя показать.

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    • Мы предъявили игрокам определенные требования, в том числе касательно игрового времени. Поэтому сегодня мы играли супер-интенсивно на протяжении больших промежутков времени. Проблема была в том, что мы создали слишком мало голевых моментов», — сказал Шварц в видео на YouTube-канале «Динамо».

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