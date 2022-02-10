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    Мане может сменить «Ливерпуль» на «Барселону» или «Реал»

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    Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане открыт к переходу в «Реал» или «Барселону», если таковое предложение ему поступит.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Сенегалец поставил в известность об этом своих агентов. Отмечается, что одной из причин, по которой Садио хочет сменить обстановку, является то, что вингер намерен поспорить за звание лучшего африканского игрока в истории.

    Контракт Мане с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. В текущем сезоне вингер записал на свой счет 10 голов в 26 матчах мерсисайдцев.

    В феврале Садио впервые стал победителем Кубка африканских наций в составе сборной Сенегала. Мане был признан лучшим игроком турнира.

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