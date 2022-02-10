Фернандес: Истинный капитан ЦСКА — Акинфеев

Защитник ЦСКАперечислил основных претендентов на капитанскую повязку «армейцев».

«В товарищеском матче мне дали капитанскую повязку? На самом деле, я очень спокойно к этому отношусь. Наш истинный капитан — Игорь Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин. Каждый из них способен выполнить эту роль. Тренер сам протянул мне повязку, я ее взял. Я не из тех, кто много говорит. Но в той части, где я способен помочь, стараюсь делать это, насколько могу. На мой взгляд, на футбольном поле все должны быть капитанами, помогать друг другу, подсказывать и играть на команду.

Дружба с Фуксом? Бруно — мой большой друг и очень хороший игрок. Мы друг другу помогаем, точно так же, как я пытаюсь помочь всем партнерам по команде. Могу поздравить Фукса — сейчас его игра очень хорошо эволюционирует, он действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Бруно обязательно подарит нашим болельщикам огромную радость», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.