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    Фернандес: Истинный капитан ЦСКА — Акинфеев

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес перечислил основных претендентов на капитанскую повязку «армейцев».

    Марио Фернандес
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    Марио Фернандес

    «В товарищеском матче мне дали капитанскую повязку? На самом деле, я очень спокойно к этому отношусь. Наш истинный капитан — Игорь Акинфеев, потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников, Васин. Каждый из них способен выполнить эту роль. Тренер сам протянул мне повязку, я ее взял. Я не из тех, кто много говорит. Но в той части, где я способен помочь, стараюсь делать это, насколько могу. На мой взгляд, на футбольном поле все должны быть капитанами, помогать друг другу, подсказывать и играть на команду.

    Дружба с Фуксом? Бруно — мой большой друг и очень хороший игрок. Мы друг другу помогаем, точно так же, как я пытаюсь помочь всем партнерам по команде. Могу поздравить Фукса — сейчас его игра очень хорошо эволюционирует, он действительно прибавляет. Без всякого сомнения, Бруно обязательно подарит нашим болельщикам огромную радость», — приводит слова Фернандеса Bobsoccer.

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