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    «Локомотив» обыграл шведский «Гетеборг»

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    Московский «Локомотив» одержал победу над шведским «Гетеборгом» (4:2) в контрольном матче на сборах в Испании.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    На 8-й минуте Ян Кухта вывел железнодорожников вперед. У 25-летнего чеха 5 голов в четырех товарищеских матчах за новую команду.

    На 19-й минуте Оскар Вильхельмссон счет сравнял, а на 32-й Амир Аль-Аммари вывел «Гетеборг» вперед.

    Красно-зеленые отыгрались на 68-й минуте благодаря голу Рифата Жемалетдинова, а на 75-й минуте победный мяч забил Джирано Керк.

    Окончательный результат на 85-й минуте установил Мацей Рыбус.

    Контрольный матч
    «Локомотив» (Россия) — «Гетеборг» (Швеция) — 4:2 (1:2)
    Голы: Кухта, 8 (0:1); Вильхельмссон, 19 (1:1); Аль-Аммари, 32 (1:2); Жемалетдинов, 68 (2:2); Керк, 75 (3:2); Рыбус, 85 (4:2)«Локомотив»: Савин (Матюнин, 87), Ненахов (Живоглядов, 81), Едвай (Пабло, 64), Мампасси (Черный, 81), Рыбус, Баринов, Бабкин (Керк, 46), Марадишвили (Бека Бека, 46), Рыбчинский, Жемалетдинов (Хлынов, 87), Кухта (Петров, 64)

    Следующая игра на сборах у команды Маркуса Гисдоля запланирована на 19 февраля против норвежского «Молде».

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