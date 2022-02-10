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    Генич: Это последние полгода Дзюбы в «Зените»

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    Известный комментатор Константин Генич уверен, что «Зенит» не будет продлевать контракт с Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года.

    «Я верю в это [в трансфер Дзюбы в "Рубин"]. У Артема осталось полгода контракта. Знаем, что ему надо сыграть определенное количество матчей, чтобы соглашение было пролонгировано. Думаю, этого не произойдет. Но даже если он сыграет все же эти матчи, то стороны все равно пожмут друг другу руки — и расстанутся.

    Думаю, это последние полгода Дзюбы в "Зените". Не знаю, секрет это или нет, но, по-моему, любовь здесь прошла. Артем все, что мог, дал "Зениту", и большего клуб получить не хочет. Поэтому трансфер в "Рубин" летом — как свободный агент — не кажется невозможным. Дзюба и Слуцкий уже работали в сборной, могут оказаться теперь и в одном клубе.

    Тут даже если логически посмотреть, в какие еще команды может пойти Дзюба. "Локомотив" пошел другой дорогой, в "Спартак" Артем не вернется, в "Краснодаре" есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Бутхейм. В ЦСКА — Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в "Крылья" или "Уфу"?

    За границу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только "Рубин" Слуцкого», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

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