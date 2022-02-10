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    Адольфо Гайч не покинет «Уэску» зимой. Клуб отказался отпускать его

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    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который на правах аренды выступает за испанскую «Уэску», входит в шорт-лист нескольких аргентинских клубов, информирует Diario del Alto Aragón.

    Адольфо Гайч
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    Адольфо Гайч

    В приглашении 22-летнего форварда заинтересованы «Индепендьенте» и «Сан-Лоренцо», однако «Уэска» отказывается отпускать игрока зимой.

    В Аргентине трансферное окно ещё открыто, поэтому местные клубы не теряют надежды приобрести Гайча. Однако «Уэска» не захотела отпускать Адольфо, ведь трансферный период в Испании уже завершён, и клуб не сможет подписать нового нападающего на его место. При этом стоит отметить, что Гайч является третьим форвардом в команде и преимущественно выходит на поле на замену.

    Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола.

    В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

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