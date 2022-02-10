Влаховича предлагали «Реалу». Испанский клуб отказался из-за Мбаппе

Бывший нападающий «Фиорентины», в зимнее трансферное окно перешедший в «Ювентус», мог оказаться в мадридском «Реале». Об этом сообщает Cadena Ser

Президент «фиалок» Рокко Комиссо предлагал сербского футболиста испанскому клубу.

«Фиорентина» позвонила «Реалу», как только получила предложение от «Ювентуса», понимая, что испанский клуб может предложить больше денег. «Реал» мог позволить подписать сербского нападающего, но они решили сконцентрироваться на переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе свободным агентом предстоящим летом.

В январе 2022 года 22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» за € 70 млн. Ещё € 10 млн будут выплачены в качестве бонусов.