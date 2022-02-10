«Динамо» проиграло тбилисскому «Динамо» на сборе в Турции

Московскоепроиграло тбилисскомуна подготовительном сборе в Турции.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Грузии.

Автором единственного гола стал нападающий тбилисской команды Усман Камара.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Бальбуэна, Лаксальт, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Галкин, Мазурин, Макаров (Жуковский, 63), Гладышев.

Позже в четверг «Динамо» проведет еще один товарищеский матч. Соперником команды Сандро Шварца будет «Сочи», начало — в 17:00 мск.