«Динамо» проиграло тбилисскому «Динамо» на сборе в Турции

Денис Макаров Фото: fcdm.ru
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Грузии.
Автором единственного гола стал нападающий тбилисской команды Усман Камара.
«Динамо»: Шунин, Плиев, Бальбуэна, Лаксальт, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Галкин, Мазурин, Макаров (Жуковский, 63), Гладышев.
Позже в четверг «Динамо» проведет еще один товарищеский матч. Соперником команды Сандро Шварца будет «Сочи», начало — в 17:00 мск.
В первом матче дня уступили «Динамо» из Тбилиси— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 10, 2022
В 17:00 начнём игру против «Сочи». Трансляцию покажет #ДинамоТВ#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/plvDnYgTeG