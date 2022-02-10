Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи»

Московскоеодержало победу над(2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

В составе победителей отличились Георгий Сулаквелидзе и Федор Смолов.

У команды из Сочи единственный гол на счету Егора Пруцева.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Динамо — Сочи 2:1 Голы: 1:0 Georgi Sulakvelidze (10'), 2:0 Фёдор Смолов (47'), 2:1 Egor Prutsev (87')

Отметим, что ранее в этот же день московские динамовцы уступили тбилисским одноклубникам со счетом 0:1.

В следующей игре на сборах в Турции «Динамо» сыграет 13 февраля с латвийским РФШ. А «Сочи» 14 февраля встретится с казахстанским «Тоболом».