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    Гол Смолова принес «Динамо» победу над «Сочи»

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    Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе победителей отличились Георгий Сулаквелидзе и Федор Смолов.

    У команды из Сочи единственный гол на счету Егора Пруцева.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Динамо — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Georgi Sulakvelidze (10'), 2:0 Фёдор Смолов (47'), 2:1 Egor Prutsev (87')

    Отметим, что ранее в этот же день московские динамовцы уступили тбилисским одноклубникам со счетом 0:1.

    В следующей игре на сборах в Турции «Динамо» сыграет 13 февраля с латвийским РФШ. А «Сочи» 14 февраля встретится с казахстанским «Тоболом».

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