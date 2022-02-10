Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЖдем медали и решение по Валиевой. Анонс событий на Олимпиаде-2022 10 февраля
  • 14:31
    • СМИ: Непривитые игроки «Челси» пропустят гостевой матч с «Лиллем» в ЛЧ
  • 13:49
    • Сборная Финляндии разгромила Словакию, Маннинен оформил хет-трик
  • 12:28
    • Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
  • 11:11
    • Йохауг выиграла золото в гонке классическим стилем, Непряева — четвертая
  • 10:49
    • На Олимпиаде в Пекине обнаружена первая положительная допинг-проба
    Все новости спорта

    Аталанта — Фиорентина. Смотреть онлайн в прямом эфире

    10.02.2022 в 20:00 начнется матч в Кубке Италии по футболу Аталанта — Фиорентина

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Фиорентина
    Аталанта и Фиорентина начнут матч в 20:00 в Кубке Италии по футболу, 10.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Аталанта» — «Фиорентина» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аталанта — Фиорентина.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» обыграет «Лестер» с крупным счетом?
  • «Ливерпуль» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Канадцы справятся с немцами в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине?
  • Канада — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • США и Китай завершат матч «верхом»?
  • США — Китай. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.76
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч США — Китай
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.94
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры