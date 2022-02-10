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    «МЮ» снизил цену за полузащитника в 2 раза, чтобы продать его во «Фламенго»

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», станет игроком бразильского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает Daily Mail.

    Андреас Перейра
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    Андреас Перейра

    «Фламенго» не готов платить за 26-летнего футболиста € 20 млн, которые предусмотрены в качестве выкупа в его аренде. Бразильский клуб договорился с «Манчестер Юнайтед» о снижении суммы выкупа до € 10,4 млн. Манкунианцы также получат 25% со следующей продажи Перейры.

    Перейра перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За «Фламенго» полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. Контракт Перейры с английской командой истекает летом 2023 года.

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