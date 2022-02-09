Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить клуб из ОАЭ

Московскийв товарищеском матче на сборе в Дубае одержал победу над клубомиз третьего по силе дивизиона ОАЭ — 5:1.

В составе победителей отличились Николай Рассказов, Даниил Денисов, Леон Классен и Шамар Николсон, оформивший дубль.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Спартак — Liwa FC 5:1 Голы: 1:0 Шамар Николсон (5'), 2:0 Шамар Николсон (12'), 3:0 Leon Klassen (20'), 4:0 Даниил Денисов (24'), 5:0 Николай Рассказов (54'), 5:1 (60')

Ранее на сборах «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), латвийской «Ригой» (0:0), малайзийским «Джохором» (1:1) и победил екатеринбургский «Урал» (3:1).

На 11 февраля у красно-белых запланирован матч с армянским «Пюником».