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    Дубль Николсона помог «Спартаку» разгромить клуб из ОАЭ

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    Московский «Спартак» в товарищеском матче на сборе в Дубае одержал победу над клубом «Лива» из третьего по силе дивизиона ОАЭ — 5:1.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе победителей отличились Николай Рассказов, Даниил Денисов, Леон Классен и Шамар Николсон, оформивший дубль.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Спартак — Liwa FC 5:1
    Голы: 1:0 Шамар Николсон (5'), 2:0 Шамар Николсон (12'), 3:0 Leon Klassen (20'), 4:0 Даниил Денисов (24'), 5:0 Николай Рассказов (54'), 5:1 (60')

    Ранее на сборах «Спартак» сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2), латвийской «Ригой» (0:0), малайзийским «Джохором» (1:1) и победил екатеринбургский «Урал» (3:1).

    На 11 февраля у красно-белых запланирован матч с армянским «Пюником».

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