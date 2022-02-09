Семенов: Черчесов меняется в лучшую сторону. Европеизировался, что ли

Защитник «Ахмата»поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России

«У меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется и, наверное, в лучшую сторону. Европеизировался, что ли.

После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в "Спартаке", но мне с этим человеком очень комфортно работалось», — приводит слова Семенова «Чемпионат».

Напомним, в конце декабря Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош».