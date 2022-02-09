Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

Стыковые переходные матчи между клубами РПЛ и ФНЛ могут быть упразднены со следующего сезона, сообщает журналист Сергей Ивлев в своем телеграм-канале.

Основной причиной отмены стыковых матчей является недостаточное количество клубов в первом дивизионе, готовых к повышению в классе, по инфраструктурным требованиям. Большинство клубов ФНЛ не смогут получить лицензию РФС-1 из-за несоответствия стадионов.

Напомним, в прошлом сезоне стыки были отменены, поскольку финишировавшая четвертой в ФНЛ «Алания» не получила лицензию РФС-1, а ставший третьим «Нижний Новгород» вышел в РПЛ напрямую, так как опередивший его «Оренбург» тоже не был допущен в Премьер-лигу.

Годом ранее переходные матчи не состоялись из-за пандемии.