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    Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

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    Стыковые переходные матчи между клубами РПЛ и ФНЛ могут быть упразднены со следующего сезона, сообщает журналист Сергей Ивлев в своем телеграм-канале.

    Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить
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    Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

    Основной причиной отмены стыковых матчей является недостаточное количество клубов в первом дивизионе, готовых к повышению в классе, по инфраструктурным требованиям. Большинство клубов ФНЛ не смогут получить лицензию РФС-1 из-за несоответствия стадионов.

    Напомним, в прошлом сезоне стыки были отменены, поскольку финишировавшая четвертой в ФНЛ «Алания» не получила лицензию РФС-1, а ставший третьим «Нижний Новгород» вышел в РПЛ напрямую, так как опередивший его «Оренбург» тоже не был допущен в Премьер-лигу.

    Годом ранее переходные матчи не состоялись из-за пандемии.

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