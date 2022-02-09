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    «Ростов» уступил норвежскому «Хеугесунну»

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    ФК «Ростов» потерпел поражение от норвежского «Хеугесунна» (0:2) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье .

    ФК «Ростов»
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    ФК «Ростов»

    Ранее на сборе в Испании «Ростов» одержал победу над испанским «Линенсе» (2:1), сыграл вничью со шведским «Хеккеном» (0:0), а также проиграл немецкому «Штуттгарту» (1:2) и чешской «Спарте» (0:2).

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Ростов» — «Хеугесунн» — 0:2 (0:0)
    Голы: Самуэльсон, 70 (0:1). , 82 (0:2)«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Поярков, 73), Баштуш, Осипенко, Калинин (Сильянов, 73), Фольмер, Глебов, Хасимото (Мелехин, 46), Полоз (Мельников, 73), Соу (Комличенко, 46), Турищев
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