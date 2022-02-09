«Ростов» уступил норвежскому «Хеугесунну»

потерпел поражение от норвежского(0:2) в товарищеском матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье .

Ранее на сборе в Испании «Ростов» одержал победу над испанским «Линенсе» (2:1), сыграл вничью со шведским «Хеккеном» (0:0), а также проиграл немецкому «Штуттгарту» (1:2) и чешской «Спарте» (0:2).