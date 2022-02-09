Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале»

Нападающий «Баварии»может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает AS.

33-летний польский форвард хотел бы завершить карьеру в мадридском «Реале». Игрок принял решение летом покинуть «Баварию». Роберт сказал своим агентам работать над переходом в «Реал».

Отмечается, что «сливочные» могут подписать игрока «Баварии», если им не удастся заполучить нападающего «Боруссии» из Дортмунда Эрлинга Холанда.

Поляк играет за «Баварию» с 2014 года, куда перешёл на правах свободного агента из дортмундской «Боруссии». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Левандовски забил 24 гола и отдал одну результативную передачу в 21 матче немецкой Бундеслиги. В Лиге чемпионов у поляка девять голов и две передачи в шести матчах.