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    Гендиректор «Барселоны» подал в отставку из-за конфликта с Лапортой

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    Стало известна причина, по которой генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покидает каталонский клуб.

    Ферран Ревертер
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    Ферран Ревертер

    Как сообщает El Pais, Ревертер уходит из «Барсы» из-за конфликта с президентом клуба Жоаном Лапортой. У функционеров возникли разногласия из-за того, с каким спонсором сотрудничать. Кроме того, Ревертер и Лапорта по-разному видели развитие «Барселоны».

  • Гендиректор «Барселоны» подал в отставку
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    • Ранее официальный сайт «сине-гранатовых» сообщил, что Ревертер покинет каталонский клуб по семейным обстоятельствам. Ферран продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока клуб не назначит нового гендиректора. Специалист занимал должность с июля 2021 года.

    После 22 сыгранных туров «Барселона» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 38 очков.

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