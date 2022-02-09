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    Артета высказался о конфликте с форвардом Обамеянгом

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте с нападающим «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, который ранее выступал в составе «канониров».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.

    Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу любому посмотреть в глаза.

    Я многое делаю неправильно, это точно. Но намерения у меня всегда самые лучшие. Речь идёт не о моём благе, я стараюсь для клуба и команды. Думаю, всё закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, и контекст меняется. Это часть футбола», — цитирует Артету Sky Sports.

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