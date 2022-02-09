Артета высказался о конфликте с форвардом Обамеянгом

Главный тренер «Арсенала»высказался о конфликте с нападающим «Барселоны», который ранее выступал в составе «канониров».

«Это его мнение. Нужно уважать его слова. Я благодарен Обамеянгу за то, что он сделал в клубе, за его вклад.

Я вижу себя в этой ситуации решением, а не проблемой. Я на 100% был решением. Могу любому посмотреть в глаза.

Я многое делаю неправильно, это точно. Но намерения у меня всегда самые лучшие. Речь идёт не о моём благе, я стараюсь для клуба и команды. Думаю, всё закончилось наилучшим образом для всех. Когда всё меняется, и контекст меняется. Это часть футбола», — цитирует Артету Sky Sports.