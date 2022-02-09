В 22:45 09.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 3.68 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Манчестер Сити»).

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