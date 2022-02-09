Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал о своих футбольных целях

Жоау Феликс Фото: globallookpress.com
«Выиграть Лигу чемпионов, победить на чемпионате мира или Евро с Португалией и, конечно, "Золотой мяч".
Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться, работать умно, заботиться о себе, теле и разуме», — цитирует Феликса The Athletic.
Феликс играет за «Атлетико» с 2019 года, куда перешёл из «Бенфики» за € 127,2 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры форвард принял участие в 14 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.