ЦСКА вырвал победу у датского «Лонгбю» на 89-й минуте

Сегодня прошёл товарищеский матч между московскими датским. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт на 27-й минуте открыл Иван Обляков. Через 4 минуты Адам Сёренсен восстановил равенство на табло. В конце первой половины Антон Заболотный вывел армейцев вперёд.

Затем Хесус Медина занёс мяч в свои ворота. За минуту до конца основного времени Владислав Яковлев вывел москвичей вперёд.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) ЦСКА — Люнгбю 3:2 Голы: 1:0 Иван Обляков (25'), 1:1 Adam Soerensen (31'), 2:1 Антон Заболотный (43'), 2:2 Хесус Медина (автогол) (54'), 3:2 Vladislav Yakovlev (89')

В Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает четвёртое место.