«Зенит» обыграл «Портимоненсе» в товарищеском матче, Малком и Клаудиньо забили по голу

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.
В составе «Зенита» отличились Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.
Данил Круговой стал автором двух результативных передач.
«Зенит» (первый тайм): Кержаков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Юри Альберто
«Зенит» (второй тайм): Кержаков (Бязров, 75), Хотулев, Алып, Чистяков, Караваев, Оздоев, Кравцов (Ким, 80), Ерохин, Кузнецов (Кравцов, 80), Мостовой, Дзюба.
По просьбе «Портимоненсе» матч проходил в закрытом режиме.