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    «Зенит» обыграл «Портимоненсе» в товарищеском матче, Малком и Клаудиньо забили по голу

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    «Зенит» одержал победу над «Портимоненсе» в рамках товарищеского матча на сборе в Португалии.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

    В составе «Зенита» отличились Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.

    Данил Круговой стал автором двух результативных передач.

    «Зенит» (первый тайм): Кержаков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Караваев, Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Юри Альберто

    «Зенит» (второй тайм): Кержаков (Бязров, 75), Хотулев, Алып, Чистяков, Караваев, Оздоев, Кравцов (Ким, 80), Ерохин, Кузнецов (Кравцов, 80), Мостовой, Дзюба.

    По просьбе «Портимоненсе» матч проходил в закрытом режиме.

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