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    Яровинский: У «Рубина» не было официальных предложений по Хвиче

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    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что у клуба никогда не было предложение от европейских клубов о трансфере полузащитника Хвичи Кварацхелии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Интерес не сформировался в предложение. Это был более-менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.

    В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всем. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чем не были основаны, ничего хорошего не дали.

    Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у "Рубина" были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в "Селтике", другой в "Динамо". А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было.

    Единственное — в конце летнего окна в "Рубин" пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло.

    Журналисты какую-то новость подхватывают, начинают раздувать, брать комментарии, пишут мнения в телеграм-каналах, все бурлит, все обсуждается…

    К журналистам я отношусь с большим уважением, считаю их профессию важнейшей для футбола. Но когда я вижу логические цепочки, которые возникают в голове у некоторых людей, я думаю: "Неплохо, надо писать киносценарий". Потому что мы внутри процесса даже не догадываемся о тех хитросплетениях, которые приписываются определенному кейсу.

    Сейчас слухи обрастают такой массой, что даже если ты выйдешь с опровержением, оно никому не будет интересно», — приводит слова Яровинского Sport24.

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