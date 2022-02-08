Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави — символ светлого будущего «Барселоны»Победа над «Атлетико» знаменует возрождение «Барселоны»
  • 15:23
    • Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине
  • 12:53
    • Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на ОИ-2022, Цветков — четвертый
  • 16:43
    • Елена Вяльбе назвала состав сборной России на мужской командный спринт на ОИ-2022
  • 15:55
    • Аслан Карацев проиграл Грикспору в первом круге турнира в Роттердаме
  • 15:14
    • Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла золото в спринте на ОИ в Пекине
    Все новости спорта

    Уиком Уондерерс — Шрусбери Таун. Смотреть онлайн в прямом эфире

    08.02.2022 в 22:45 начнется матч в английской Первой Лиге Уиком Уондерерс — Шрусбери Таун

    Футбол Футбол Англии
    Уиком Уондерерс и Шрусбери Таун начнут матч в 22:45 в английской Первой Лиге, 08.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Уиком Уондерерс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уиком Уондерерс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уиком Уондерерс — Шрусбери Таун.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В матче «Интера» и «Ромы» сухо не будет
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
  • «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.51
    •
  • Выйдет ли «Монако» в полуфинал Кубка Франции?
  • «Монако» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 8 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 11:40
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аль-Хилаль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры