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    Тихонов о Ваноли: Очень агрессивный, орет как сумасшедший. Не понимаю, что он хочет

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    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре команды под руководством Паоло Ваноли.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Я посмотрел две игры "Спартака". Ваноли ставит совсем другой футбол по сравнению с тренером, который прыгал и бегал по бровке (Тедеско — прим.). Совсем другие требования, иногда я до конца не понимаю, что он хочет. Хочется, чтобы это работало.

    Он очень агрессивный тренер, много кричит, переживает. Орет как сумасшедший. Возможно, эмоции помогут "Спартаку".

    Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы.

    Николсон — очень мощный парень, здорово цепляется за мяч. За несколько игр, которые я посмотрел, не увидел, чтобы он открывался вперед. Он цепляется за мяч и отыгрывается. Может быть, еще не проявил себя, он играет наемного в недодачу. Что касается Соболева, то если взяли Николсона, то будет играть он. Избавляться от Бакаева нельзя, он со "Слованом" и с "Ригой" здорово сыграл.

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    • "Спартак" в тех играх, что я видел, мало создает, пытается играть через фланги. Мартинс мне понравился в тренировочном процессе, видно, что у него хорошая скорость, неплохой пас. Как Барриос, только похуже», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

    Ваноли возглавил «Спартак» во время зимней паузы в чемпионате России. После 18-ти туров красно-белые занимают девятое место.

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