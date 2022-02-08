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    • «Спартак» продлил контракты с двумя игроками
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    «Спартак» продлил контракты с двумя игроками

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    «Спартак» подписал новые контракты с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Наш клуб согласовал условия новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Теперь соглашения с молодыми игроками рассчитаны до мая 2026 года», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах.

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    • 19-летний Денисов дебютировал за основу «Спартака» в этом сезоне и сыграл в двух матчах.

    Кроме того, «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать ее в любой момент. В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основу. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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