«Спартак» продлил контракты с двумя игроками

подписал новые контракты с полузащитниками

«Наш клуб согласовал условия новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым. Теперь соглашения с молодыми игроками рассчитаны до мая 2026 года», — говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

20-летний Литвинов — воспитанник «Спартака». Он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах.

19-летний Денисов дебютировал за основу «Спартака» в этом сезоне и сыграл в двух матчах.

Кроме того, «Спартак» предоставил опцию продления контракта на год защитнику Павлу Маслову. Игрок может активировать ее в любой момент. В активе 21-летнего игрока 39 матчей за основу. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.