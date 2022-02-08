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    Гендиректор «Барселоны» подал в отставку

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    Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет должность по собственному желанию, информирует официальный сайт «сине-гранатовых».

    Ферран Ревертер
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    Ферран Ревертер

    Ревертер покинет каталонский клуб по семейным обстоятельствам. Ферран продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока клуб не назначит нового гендиректора.

    «Почти год назад я решил покинуть Германию и вернуться в Барселону по семейным обстоятельствам. Вскоре после этого я получил предложение от Жоана Лапорты и принял его. Эти месяцы были захватывающими, и я хочу сказать спасибо президенту за его доверие и, прежде всего, за его энтузиазм и лидерские качества.

    Он действительно хочет, чтобы в "Барселоне" была управленческая команда высшего уровня, способная вернуть клуб на мировые лидерские позиции. Сейчас я хочу сосредоточиться на цели, ради которой вернулся в Барселону — посвятить больше времени личным и семейным проектам», — приводит слова Ревертера официальный сайт «Барселоны».

    «Барселона» поблагодарила Ревертера за плодотворную работу. Специалист занимал должность с июля 2021 года.

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