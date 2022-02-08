СМИ: Ди Мария избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Реала» в ЛЧ

Полузащитник ПСЖсможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала, сообщает L'Equipe.

Накануне футболист получил травму голени в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1). Из-за повреждения аргентинец не смог доиграть встречу — его заменили еще в первом тайме.

По информации источника, повреждение оказалось несерьезным и беспокойства опытному футболисту не приносит. Медицинский штаб парижан разрешил Ди Марии принять участие в ближайших матчах парижского клуба.

Первый матч ПСЖ и «Реала» пройдет в Париже 15 февраля, ответная игра запланирована на 9 марта в Мадриде.