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    СМИ: Ди Мария избежал серьезной травмы и сможет сыграть против «Реала» в ЛЧ

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    Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала, сообщает L'Equipe.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    Накануне футболист получил травму голени в матче 23-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1). Из-за повреждения аргентинец не смог доиграть встречу — его заменили еще в первом тайме.

    По информации источника, повреждение оказалось несерьезным и беспокойства опытному футболисту не приносит. Медицинский штаб парижан разрешил Ди Марии принять участие в ближайших матчах парижского клуба.

    Первый матч ПСЖ и «Реала» пройдет в Париже 15 февраля, ответная игра запланирована на 9 марта в Мадриде.

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