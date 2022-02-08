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    Роналду и Зидан летом могут воссоединиться в ПСЖ

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    Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан и форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду могут летом перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

    Криштиану Роналду и Зинедин Зидан
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    Криштиану Роналду и Зинедин Зидан

    По информации источника, нынешний наставник парижского клуба Маурисио Почеттино летом уйдет со своего поста. ПСЖ рассчитывает, что команду возглавит именно Зидан.

    Отмечается, что в первую очередь француз попытается осуществить переход Криштиану Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».

    Наомним, Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года, в нынешнем сезоне на его счету 14 голов и три результативных передачи в 24 матчах за команду. Зинедин Зидан в данный момент находится без клуба.

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