Роналду и Зидан летом могут воссоединиться в ПСЖ

Бывший тренер «Реала»и форвард «Манчестер Юнайтед»могут летом перейти в «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

По информации источника, нынешний наставник парижского клуба Маурисио Почеттино летом уйдет со своего поста. ПСЖ рассчитывает, что команду возглавит именно Зидан.

Отмечается, что в первую очередь француз попытается осуществить переход Криштиану Роналду, с которым они вместе работали в «Реале».

Наомним, Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа 2021 года, в нынешнем сезоне на его счету 14 голов и три результативных передачи в 24 матчах за команду. Зинедин Зидан в данный момент находится без клуба.