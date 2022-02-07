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    Салернитана — Специя. Смотреть онлайн в прямом эфире

    07.02.2022 в 22:45 начнется матч в Серии А Салернитана — Специя

    Футбол Серия A Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Салернитана и Специя начнут матч в 22:45 в Серии А, 07.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Специя» — «Салернитана» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Салернитана» — «Специя» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Специя»).

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