Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем

Нападающий «Пари Сен-Жермен»заявил, что пока не знает, в каком клубе начнет следующий сезон.

Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом».

«Я пока еще ничего не решил. Но не исключаю, что многое изменится после матчей с "Реалом".

Сейчас я настроен только на то, чтобы помочь "ПСЖ" выиграть у "Реала", а дальше посмотрим», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.

«Пари Сен-Жермен» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.