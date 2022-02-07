Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗа вторым золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 7 февраля
  • 06:19
    • Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командного турнира ОИ-2022
  • 10:36
    • Женская сборная России пропустила шесть шайб от Канады
  • 06:35
    • Россия вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады-2022
  • 05:47
    • Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу в командном турнире ОИ-2022
  • 10:52
    • Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем
    Все новости спорта

    Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы Лига чемпионов
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что пока не знает, в каком клубе начнет следующий сезон.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом».

    «Я пока еще ничего не решил. Но не исключаю, что многое изменится после матчей с "Реалом".

    Сейчас я настроен только на то, чтобы помочь "ПСЖ" выиграть у "Реала", а дальше посмотрим», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.

  • СМИ: Почеттино устал от ПСЖ и хочет уйти летом
  • Читайте по теме

    • «Пари Сен-Жермен» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» дожмет каталонцев
  • «Атлетик» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Матч России и Канады пробьет «верх»?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли «Бенфика» с неудачами?
  • «Тондела» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Палмейрас — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торонто — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры