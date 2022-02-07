Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Ранее неоднократно сообщалось, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом».
«Я пока еще ничего не решил. Но не исключаю, что многое изменится после матчей с "Реалом".
Сейчас я настроен только на то, чтобы помочь "ПСЖ" выиграть у "Реала", а дальше посмотрим», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.
«Пари Сен-Жермен» сыграет с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.