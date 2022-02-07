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    Джикия: Было бы смешно дважды обыграть «Наполи» и никуда не выйти

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал игру команды в текущем сезоне.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «В раздевалке после игр было непонимание: как можно так играть в Европе, а потом не побеждать несколько матчей в РПЛ? Не забуду отрезок, когда мы обыграли "Наполи" и "Ахмат", а потом не могли победить семь матчей подряд. Было совершенно непонятно, как так происходит. Это вгоняло в уныние, но спасала Лига Европы. То же самое происходило и с нашими болельщиками. Они сильно переживают за девятое место в РПЛ, но могут с высоко поднятой головой говорить о первом месте в группе. Причём в группе, где нас похоронили ещё до завершения жеребьёвки.

    В какой момент почувствовал, что первое место реально? До конца не понимал, что происходит, и как так может получиться. Мысль занять первое место есть всегда. Но, конечно, надо реально оценивать ситуацию. Когда увидел "Наполи", "Лестер", "Легию", думал: как и с кем можно стратегически сыграть. Как мы, к примеру, в Англии на выезде сыграли от обороны и классно отбивались. После первых матчей поняли, что надо цепляться. Потому что дважды обыграть "Наполи" и никуда не выйти было бы смешно», — рассказал Джикия в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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