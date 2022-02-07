«Челси» по-прежнему надеется продлить контракт с Рюдигером

Лондонский «Челси» не теряет надежд заключить новое соглашение с немецким защитником. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона. Об этом сообщает The Athletic

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил Рюдигеру контракт с зарплатой в € 236 тыс. в неделю. До этого клуб предлагал футболисту зарплату в € 166 тыс., но Рюдигер остался недоволен таким предложением и отклонил его.

В настоящее время защитник зарабатывает € 118 тыс. в неделю и хочет значительного повышения своей заработной платы. Сообщается, что Рюдигер может получить зарплату в районе 473 тыс. в новом клубе, если покинет «Челси» свободным агентом в конце сезона.