Стали известны подробности аренды «Зенитом» Нуралы Алипа

Футболист «Кайрата»перейдет в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщил агент

«Делами Алипа занимается лично президент „Кайрата“. По моей информации, "Зенит" договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.

Возможности Алипа хорошо известны в "Зените" благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках.

Способен ли он бороться за место в стартовом составе "Зенита"? Тренировочный процесс покажет. Да, конкуренция в центре обороны у "Зенита" высокая, но никто не отменял травмы и дисквалификации. На данный момент назвал бы Алипа третьим в списке претендентов на попадание в стартовый состав», — цитирует Касабиева агентство «РИА Новости».