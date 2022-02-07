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    Стали известны подробности аренды «Зенитом» Нуралы Алипа

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    Футболист «Кайрата» Нуралы Алип перейдет в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщил агент Сослан Касабиев.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «Делами Алипа занимается лично президент „Кайрата“. По моей информации, "Зенит" договорился об аренде до конца сезона с правом выкупа. Если не ошибаюсь, речь идет о сумме в 4 миллиона евро.

    Возможности Алипа хорошо известны в "Зените" благодаря Анатолию Тимощуку и Андрею Аршавину, которые поиграли в Казахстане. Если говорить о странах СНГ, то лучшего варианта усилить центр обороны за относительно небольшие деньги не найти. Один из лучших игроков сборной Казахстана, обладающий опытом выступлений в еврокубках.

    Способен ли он бороться за место в стартовом составе "Зенита"? Тренировочный процесс покажет. Да, конкуренция в центре обороны у "Зенита" высокая, но никто не отменял травмы и дисквалификации. На данный момент назвал бы Алипа третьим в списке претендентов на попадание в стартовый состав», — цитирует Касабиева агентство «РИА Новости».

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